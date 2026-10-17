Кому именно зачтут год работы за два

Право на двойное зачисление страхового стажа имеют медицинские работники, работавшие в особых и опасных условиях. Соответствующая норма закреплена в законе "О пенсионном обеспечении", сообщает Пенсионный фонд.

Согласно разъяснениям ПФУ, эта льгота распространяется на персонал лепрозориев и противочумных учреждений, а также отделений, где лечат больных ВИЧ/СПИДом. Кроме того, в список входят работники других инфекционных, патолого-анатомических и реанимационных отделений.

Как это повлияет на размер будущих выплат

Главный нюанс заключается в том, что двойной стаж позволяет лишь раньше оформить пенсию по возрасту. На саму сумму ежемесячных выплат эта льгота не повлияет, то есть денег в кошельке не станет больше, но выйти на пенсию можно будет досрочно.

Важно помнить, что стаж рассчитывается по-разному в зависимости от периода работы. До 1 января 2004 года его можно подтвердить бумажной трудовой книжкой или архивными справками, а после этой даты – исключительно данными из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Важно! При этом периоды работы после 2004 года засчитываются только однократно, на общих основаниях.

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Какие документы нужны для оформления льготы

Чтобы воспользоваться правом на досрочную пенсию, необходимо подать заявление в ПФУ лично или через электронный портал. К нему следует приложить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку и справку с места работы.

В справке обязательно должно быть указано точное название учреждения, подразделения, ваша должность и характер работы, подлежащей двойному зачету. При необходимости также прилагается диплом о медицинском образовании и справка о зарплате.

Помимо вопросов, связанных со стажем, украинские пенсионеры сейчас имеют доступ к ряду программ финансовой поддержки и сталкиваются с изменениями в коммунальных платежах. Напомним, ранее мы писали, что УВКБ ООН предоставит пенсионерам помощь: как оформить 4 100 грн.