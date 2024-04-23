Які пільги доступні для пенсіонерів у 2024 році

Пенсіонери можуть розраховувати на певні пільги. Зокрема, на безоплатний проїзд чи зменшений розмір коуналки.

Хто може не платити за комуналку

Держава надає знижку 100% на сплату ЖКП, покупку твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу для пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості. Пільга доступна лише тим, хто працював за певною спеціальністю.

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Йдеться про працівників таких галузей:

сфера захисту рослин;

медична;

фармацевтична;

педагогічна.

Також у цей перелік входять робітники комунальних закладів культури, бібліотек, музеїв та установ освіти сфери культури. Щоб оформити таку пільгу, пенсіонер має особисто звернутись у ПФУ.

Які ще пільги може отримати пенсіонер

Пенсіонери, які не можуть самостійно оплачувати комуналку, мають право на субсидію. Для отримання такої пільги необхідно звернутися у ПФУ та надати підтверджувальні документи (декларацію про доходи).

На безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті(окрім таксі) можуть претендувати ті хто отримав відповідне пенсійне посвідчення. Щодо залізничного транспорту, то йдеться лише про приміське сполучення.