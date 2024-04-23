Кто может не платить за коммуналку

Государство предоставляет скидку 100% на оплату ЖКУ, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа для пенсионеров, проживающих в сельской местности. Льгота доступна только тем, кто работал по определенной специальности.

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Речь идет о работниках таких отраслей:

сфера защиты растений;

медицинская;

фармацевтическая;

педагогическая.

Также в этот перечень входят работники коммунальных учреждений культуры, библиотек, музеев и учреждений образования сферы культуры. Чтобы оформить такую льготу, пенсионер должен лично обратиться в ПФУ.

Какие еще льготы может получить пенсионер

Пенсионеры, которые не могут самостоятельно оплатить коммуналку, имеют право на субсидию. Для получения такой льготы необходимо обратиться в ПФУ и предоставить подтверждающие документы (декларацию о доходах).

На бесплатный проезд в общественном наземном транспорте (кроме такси) могут претендовать те, кто получил соответствующее пенсионное удостоверение. Относительно железнодорожного транспорта, то речь идет только о пригородном сообщении.

Обратите внимание! Пенсионеры также имеют право на бесплатную (или частично оплаченную) юридическую помощь. Доступные услуги ограничены, с их перечнем вы можете ознакомиться здесь.