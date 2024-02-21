Знижка 100% на комуналку: хто з пенсіонерів може її отримати

Відповідно до чинного законодавства, деякі українські пенсіонери можуть не платити за комуналку зовсім. Для цього вони мають підпадати під певні вимоги.

Кому надається знижка

Знижка надається на ЖКП, а також покупку твердого рідкого палива та зрідженого газу. Однією з основних вимог є те, що пенсіонер має проживати у сільські місцевості.

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Водночас фінансовий стан особи має визначатися як недостатній. Тобто середньомісячний дохід домогосподарства за останні пів року, у розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, яка надає право на податкову соціальну пільгу.

Також громадянин мав бути працівником:

музею;

бібліотеки;

медицини;

педагогічної сфери;

навчального закладу сфери культури;

фармацевтичної галузі;

царини, що займається захистом рослин;

державних та комунальних закладів культури.

Як оформити пільгу

Члени родини пільговика таку пільгу отримати не можуть.

Для оформлення пільги необхідно звернутися у ПФУ із спеціальною заявою. При собі потрібно мати пакет документів. Йдеться про:

посвідчення особи;

довідку про місце реєстрації;

трудову книжку або ж довідку, яка засвідчує роботу заявника.

Подати заяву можна і у форматі онлайн. Для цього потрібно скористатись застосунком Дія.