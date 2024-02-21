Кому надається знижка
Знижка надається на ЖКП, а також покупку твердого рідкого палива та зрідженого газу. Однією з основних вимог є те, що пенсіонер має проживати у сільські місцевості.
Читайте також Продовжили до 30 червня: якими програмами ще встигнуть скористатися українці в Польщі
Водночас фінансовий стан особи має визначатися як недостатній. Тобто середньомісячний дохід домогосподарства за останні пів року, у розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, яка надає право на податкову соціальну пільгу.
Також громадянин мав бути працівником:
- музею;
- бібліотеки;
- медицини;
- педагогічної сфери;
- навчального закладу сфери культури;
- фармацевтичної галузі;
- царини, що займається захистом рослин;
- державних та комунальних закладів культури.
Як оформити пільгу
Для оформлення пільги необхідно звернутися у ПФУ із спеціальною заявою. При собі потрібно мати пакет документів. Йдеться про:
- посвідчення особи;
- довідку про місце реєстрації;
- трудову книжку або ж довідку, яка засвідчує роботу заявника.
Подати заяву можна і у форматі онлайн. Для цього потрібно скористатись застосунком Дія.