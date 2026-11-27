Вихід на заслужений відпочинок відкриває українцям доступ до неочевидних фінансових можливостей. Цей невеликий документ здатен суттєво розвантажити родинний бюджет, якщо знати всі свої права.

Які базові витрати бере на себе держава

Окрім щомісячних грошових нарахувань, власники пенсійного посвідчення мають законне право на низку пільг, що дозволяють економити тисячі гривень. Йдеться про безкоштовний проїзд, медичне забезпечення та знижки на страхування, про що нагадує Пенсійний фонд України.

Найбільш відчутною для гаманця є можливість не платити за проїзд у міських автобусах, трамваях, тролейбусах та приміськими електричками. Водночас у приватних маршрутках і таксі доведеться платити повну вартість, якщо місцева влада не ухвалила іншого рішення.

Варто пам'ятати, що у багатьох містах звичне паперове посвідчення більше не діє, тому пенсіонерам необхідно оформлювати місцевий електронний квиток, щоб уникнути штрафів.

Що стосується здоров'я, то програма "Доступні ліки" дозволяє літнім людям отримувати препарати від серцево-судинних хвороб, діабету чи астми абсолютно безкоштовно або з мінімальною доплатою. Для цього достатньо мати електронний рецепт від свого сімейного лікаря.

Які податки та збори можна більше не платити

Держава також знімає з пенсіонерів частину фінансового навантаження у вигляді податків. Зокрема, ви можете не платити земельний податок, якщо ваша ділянка не перевищує 0,25 гектара у селі, 0,15 гектара у селищі або 0,10 гектара у місті. Це правило також діє для дачного будівництва та садівництва.

Якщо ж пенсіонер продовжує вести бізнес і зареєстрований як ФОП, він офіційно звільняється від сплати єдиного соціального внеску за себе. А водії літнього віку, які керують власним авто з двигуном до 2500 кубічних сантиметрів, мають право купувати автоцивілку зі знижкою 50%.

Крім того, держава гарантує безоплатну первинну правову допомогу для захисту своїх інтересів.

Що відомо про додаткові пільги та приховані загрози

Як ми повідомляли раніше, окремі категорії громадян мають право на стовідсоткову знижку на комуналку. Це стосується колишніх педагогів, медиків та працівників культури, які працювали і залишилися жити в сільській місцевості.

Водночас українське законодавство дозволяє поєднувати пенсію з офіційною роботою, що дає змогу накопичувати додатковий стаж для майбутнього перерахунку виплат.