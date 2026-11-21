Які податки доведеться платити працюючим пенсіонерам

Українці похилого віку, які вирішили не залишати ринок праці у 2026 році, підпадають під загальні правила оподаткування. Із заробітної плати такого працівника роботодавець обов'язково утримує 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, про що пише Пенсійний фонд України.

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Крім того, підприємство сплачує за співробітника єдиний соціальний внесок за стандартною ставкою 22%. Однак, якщо літня людина має інвалідність, це фінансове навантаження на бізнес знижується до пільгових 8,41%.

Що закон гарантує у разі хвороби та звільнення

Статус пенсіонера жодним чином не позбавляє людину права на соціальний захист, зокрема на оплату лікарняних. Оскільки такі працівники є застрахованими особами, компенсація за час хвороби залежить від загального страхового стажу: від 50% середньої зарплати за стаж до 3 років, і аж до 100%, якщо людина відпрацювала понад 8 років.

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Величезним бонусом для літніх людей є можливість звільнитися за власним бажанням в один день, без обов'язкового двотижневого відпрацювання. При цьому закон суворо забороняє дискримінацію за віком, тому керівництво не може просто так вказати на двері чи понизити на посаді лише через досягнення пенсійного віку.

Чому автоматичний перерахунок виплат часто розчаровує

Щоб стимулювати українців працювати далі, кожні 24 місяці ПФУ проводить автоматичний перерахунок пенсій з урахуванням набутого свіжого стажу. Проте на практиці ця надбавка часто стає справжнім розчаруванням і становить мізерні 200-300 гривень.

Головний удар по гаманцю працюючих пенсіонерів завдають заморожені соціальні стандарти. Доплату за понаднормовий стаж їм рахують за застарілим прожитковим мінімумом 2015 року, який становить лише 1074 гривні. Цей показник "розморозять" і підтягнуть до актуальних 2595 гривень лише після того, як людина остаточно покладе трудову книжку на полицю.

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Що відомо про приховані загрози для працюючих пенсіонерів

Варто пам'ятати, що спроба приховати своє працевлаштування від держави може обернутися серйозними фінансовими втратами. Як вже повідомлялося, пенсіонер зобов'язаний повідомити ПФУ про вихід на роботу або відкриття ФОП протягом 10 днів.

Якщо цього не зробити, виникне незаконна переплата коштів, адже частина надбавок передбачена виключно для непрацюючих осіб. У такому разі держава має повне право примусово списувати до 20% від щомісячної пенсії, доки борг перед бюджетом не буде повністю погашено. Тому експерти радять ретельно контролювати свій статус, щоб захистити власні заощадження.