Какие налоги придется платить работающим пенсионерам

Украинцы пожилого возраста, которые решили не уходить с рынка труда в 2026 году, подпадают под общие правила налогообложения. Из заработной платы такого работника работодатель обязательно удерживает 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, что сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Кроме того, предприятие уплачивает за сотрудника единый социальный взнос по стандартной ставке 22%. Однако, если пожилой человек имеет инвалидность, эта финансовая нагрузка на бизнес снижается до льготных 8,41%.

Что гарантирует закон в случае болезни и увольнения

Статус пенсионера никоим образом не лишает человека права на социальную защиту, в частности на оплату больничных. Поскольку такие работники являются застрахованными лицами, компенсация за время болезни зависит от общего страхового стажа: от 50% средней зарплаты при стаже до 3 лет и вплоть до 100%, если человек отработал более 8 лет.

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Огромным преимуществом для пожилых людей является возможность уволиться по собственному желанию в один день, без обязательного двухнедельного отработки. При этом закон строго запрещает дискриминацию по возрасту, поэтому руководство не может просто так выставить в дверь или понизить в должности только из-за достижения пенсионного возраста.

Почему автоматический перерасчет выплат часто разочаровывает

Чтобы стимулировать украинцев продолжать работать, каждые 24 месяца ПФУ проводит автоматический перерасчет пенсий с учетом приобретенного нового стажа. Однако на практике эта надбавка часто становится настоящим разочарованием и составляет мизерные 200–300 гривен.

Главный удар по кошельку работающих пенсионеров наносят замороженные социальные стандарты. Доплату за сверхнормативный стаж им рассчитывают по устаревшему прожиточному минимуму 2015 года, который составляет всего 1074 гривны. Этот показатель "разморозят" и подтянут до актуальных 2595 гривен только после того, как человек окончательно положит трудовую книжку на полку.

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Что известно о скрытых угрозах для работающих пенсионеров

Стоит помнить, что попытка скрыть свое трудоустройство от государства может обернуться серьезными финансовыми потерями. Как как уже сообщалось, пенсионер обязан уведомить ПФУ о выходе на работу или открытии ФЛП в течение 10 дней.

Если этого не сделать, возникнет незаконная переплата средств, ведь часть надбавок предусмотрена исключительно для неработающих лиц. В таком случае государство имеет полное право обязательно списывать до 20 % из ежемесячной пенсии, пока долг перед бюджетом не будет полностью погашен. Поэтому эксперты советуют тщательно контролировать свой статус, чтобы защитить собственные сбережения.