Як УБД можуть оформити пільги дистанційно

Військовослужбовці, які мають статус учасників бойових дій, можуть скористатися державними пільгами на оплату комунальних послуг. Це дозволяє зменшити витрати на оплату послуг під час опалювального сезону.

Які пільги мають учасники бойових дій

Знижки на оплату послуг можуть бути оформлені дистанційно через державні портали, що значно спрощує процес для військовослужбовців, повідомляє Army Inform.

Читайте також На основі яких даних виноситься рішення про призначення субсидії

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни", учасники бойових дій мають право на такі пільги:

75% знижка на оплату за житло (квартплату);

75% знижка на оплату комунальних послуг (включаючи газ, електроенергію);

75% знижка на вартість палива для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Щоб скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, учасникам бойових дій необхідно самостійно оформити їх через Пенсійний фонд України. Ця знижка не надається автоматично після отримання статусу УБД.

Як оформити пільги

Необхідні документи для оформлення:

Паспорт;

Посвідчення учасника бойових дій (документ, що підтверджує право на пільгу);

Індивідуальний податковий номер.

Для зручності, ці документи можна подати через онлайн-сервіси, попередньо зробивши сканкопії.

Після підготовки документів для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, учасникам бойових дій потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:

Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Це є обов’язковим етапом, оскільки без внесення інформації до реєстру пільги не можуть бути нараховані. Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (включно з пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу).

Подати документи можна кількома способами:

Особисто відвідати Пенсійний фонд України;

Надіслати документи поштою;

Оформити пільгу можуть також члени родини за дорученням. Довіреність не обов’язково має бути нотаріально завіреною – її може посвідчити командир військової частини.

Як оформити пільги дистанційно

Подати заяву на пільги дистанційно для військових та ветеранів можна через портал Пенсійного фонду України. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Авторизація на порталі. Зайдіть на портал ПФУ та авторизуйтеся через BankID або електронний цифровий підпис (ЕЦП). Розділ "Комунікації з ПФУ". В особистому кабінеті оберіть цей розділ, де знайдіть опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Заповнення заяви. Оберіть пункт "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проєктом". Заповніть всі поля, слідуючи підказкам системи. Додання документів. Прикріпіть скановані копії документів, які підтверджують ваше право на пільги (паспорт, ІПН, посвідчення учасника бойових дій). Підпис і відправка. Після заповнення форми й прикріплення документів, підпишіть заяву електронним підписом та надішліть її. Статус звернення. Ви зможете відстежувати статус вашої заяви в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".

Зауважте! Цей процес допомагає уникнути особистого відвідування установ і значно спрощує оформлення пільг для військовослужбовців та ветеранів.