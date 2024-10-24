Какие льготы имеют участники боевых действий

Скидки на оплату услуг могут быть оформлены дистанционно через государственные порталы, что значительно упрощает процесс для военнослужащих, сообщает Army Inform.

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Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", участники боевых действий имеют право на такие льготы:

75% скидка на оплату за жилье (квартплату);

75% скидка на оплату коммунальных услуг (включая газ, электроэнергию);

75% скидка на стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

Чтобы воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, участникам боевых действий необходимо самостоятельно оформить их через Пенсионный фонд Украины. Эта скидка не предоставляется автоматически после получения статуса УБД.

Как оформить льготы

Необходимые документы для оформления:

Паспорт;

Удостоверение участника боевых действий (документ, подтверждающий право на льготу);

Индивидуальный налоговый номер.

Для удобства, эти документы можно подать через онлайн-сервисы, предварительно сделав скан-копии.

После подготовки документов для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, участникам боевых действий нужно подать два заявления в Пенсионный фонд:

Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Это является обязательным этапом, поскольку без внесения информации в реестр льготы не могут быть начислены. Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (включая льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Подать документы можно несколькими способами:

Лично посетить Пенсионный фонд Украины;

Отправить документы по почте;

Оформить льготу могут также члены семьи по доверенности. Доверенность не обязательно должна быть нотариально заверенной – ее может удостоверить командир воинской части.

Как оформить льготы дистанционно

Подать заявление на льготы дистанционно для военных и ветеранов можно через портал Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Авторизация на портале. Зайдите на портал ПФУ и авторизуйтесь через BankID или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Раздел "Коммуникации с ПФУ". В личном кабинете выберите этот раздел, где найдите опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Заполнение заявления. Выберите пункт "Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставления ему льгот по экспериментальным проектом". Заполните все поля, следуя подсказкам системы. Прикрепление документов. Прикрепите сканированные копии документов, которые подтверждают ваше право на льготы (паспорт, ИНН, удостоверение участника боевых действий). Подпись и отправка. После заполнения формы и прикрепления документов, подпишите заявление электронной подписью и отправьте его. Статус обращения. Вы сможете отслеживать статус вашего заявления в личном кабинете в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".

Обратите внимание! Этот процесс помогает избежать личного посещения учреждений и значительно упрощает оформление льгот для военнослужащих и ветеранов.