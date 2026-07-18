Економіка Соцвиплати Від санаторіїв до житла: 10 пільг для ветеранів праці, про які ви могли не знати
18 липня, 21:55
2

Від санаторіїв до житла: 10 пільг для ветеранів праці, про які ви могли не знати

Альбіна Ковпак

Українці, які мають значний стаж і отримали статус "Ветеран праці", можуть користуватися додатковими пільгами від держави. Частина з них стосується медичних послуг, відпусток, житлових питань та інших соціальних гарантій.

Які пільги доступні ветеранам праці

Ветерани праці в Україні мають чимало привілеїв. Йдеться про норми, передбачені Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

Серед таких пільг:

  1. Можливість після виходу на пенсію або під час переходу на іншу роботу користуватися послугами поліклінік, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
  2. Безкоштовне зубопротезування (крім випадків, коли використовуються дорогоцінні метали);
  3. Першочергове отримання санаторно-курортного лікування або компенсації за самостійно придбану путівку;
  4. Щорічні медичні огляди та диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
  5. Позачергове обслуговування у лікарнях, поліклініках та аптеках, а також перевага під час госпіталізації;
  6. Можливість самостійно обрати зручний час для основної щорічної відпустки;
  7. Додаткова відпустка без збереження зарплати до 14 календарних днів на рік;
  8. Можливість отримати позику на індивідуальне або кооперативне житлове будівництво з погашенням протягом 10 років;
  9. Першочергове право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів;
  10. Звільнення від плати за землю.

Хто може отримати статус "Ветеран праці"

Оформити статус можуть не всі люди з великим стажем. Закон передбачає кілька категорій громадян. Зокрема, на нього мають право:

  • чоловіки, які працювали щонайменше 40 років, та жінки зі стажем від 35 років, якщо вони вже вийшли на пенсію;
  • пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран праці";
  • люди з інвалідністю I та II груп, які отримують пенсію по інвалідності та мають щонайменше 15 років трудового стажу.

До слова, в Україні існує чимало пільг. Наприклад, частина українських пенсіонерів має право повністю не оплачувати житлово-комунальні послуги. Повне звільнення від оплати комуналки передбачене для пенсіонерів, які до виходу на заслужений відпочинок працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах і після призначення пенсії продовжують проживати в селі.

Мова йде про педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, спеціалістів із захисту рослин, працівників музеїв, бібліотекарів, працівників культури.

Пов'язані теми:

Пенсійний фонд України
Гроші Пільги