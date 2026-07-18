Какие льготы предоставляются ветеранам труда
Ветераны труда в Украине имеют немало привилегий. Речь идет о нормах, предусмотренных Законом Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".
Среди таких льгот:
- Возможность после выхода на пенсию или при переходе на другую работу пользоваться услугами поликлиник, к которым они были прикреплены по прежнему месту работы;
- Бесплатное зубное протезирование (кроме случаев, когда используются драгоценные металлы);
- Первоочередное получение санаторно-курортного лечения или компенсации за самостоятельно приобретенную путевку;
- Ежегодные медицинские осмотры и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
- Внеочередное обслуживание в больницах, поликлиниках и аптеках, а также преимущество при госпитализации;
- Возможность самостоятельно выбрать удобное время для основного ежегодного отпуска;
- Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в год;
- Возможность получить ссуду на индивидуальное или кооперативное жилищное строительство с погашением в течение 10 лет;
- Первоочередное право на вступление в садоводческие общества и кооперативы;
- Освобождение от платы за землю.
Кто может получить статус "Ветеран труда"
Оформить статус могут не все люди с большим стажем. Закон предусматривает несколько категорий граждан. В частности, на него имеют право:
- мужчины, проработавшие не менее 40 лет, и женщины со стажем от 35 лет, если они уже вышли на пенсию;
- пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труда";
- люди с инвалидностью I и II групп, получающие пенсию по инвалидности и имеющие не менее 15 лет трудового стажа.
К слову, в Украине существует немало льгот. Например, часть украинских пенсионеров имеет право полностью не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено для пенсионеров, которые до выхода на заслуженный отдых работали в сельской местности на социально важных должностях и после назначения пенсии продолжают проживать в селе.
Речь идет о педагогах, медицинских и фармацевтических работниках, специалистах по защите растений, работниках музеев, библиотекарях, работниках культуры.