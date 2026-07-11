Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги

Такая льгота доступна отдельной категории людей, пишет Пенсионный фонд.

Полное освобождение от оплаты коммунальных услуг предусмотрено для пенсионеров, которые до выхода на заслуженный отдых работали в сельской местности на социально важных должностях, и после назначения пенсии продолжают проживать в селе.

Речь идет о:

педагогических работников;

медицинских и фармацевтических работников;

специалистов по защите растений;

работников музеев;

библиотекарей;

работников государственных и коммунальных учреждений культуры;

работников образовательных учреждений в сфере культуры.

Для получения льготы недостаточно просто принадлежать к одной из этих профессий. Пенсионер должен:

иметь не менее трех лет стажа работы на соответствующей должности; на момент выхода на пенсию работать именно на должности, дающей право на льготу; после выхода на пенсию продолжать проживать в сельской местности.

Как оформить льготу

Чтобы оформить льготу, пенсионеру, включенному в Реестр лиц, имеющих право на льготы, необходимо подать заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

После оформления льготы государство будет компенсировать 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг и топлива в пределах установленных законодательством норм.

Какие еще льготы существуют для пенсионеров

Пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога за отдельные виды земельных участков. Льгота распространяется на земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства площадью до 2 гектаров. Также можно не платить за землю под жилым домом и хозяйственными постройками.

Если площадь земельного участка превышает норму, право на льготу не отменяется полностью. В таком случае пенсионер будет уплачивать налог только за площадь, превышающую лимит.