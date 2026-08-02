Українці можуть оформити статус із десятками пільг: кому він доступний

Сам по собі великий трудовий стаж не є підставою для надання пільг. Однак громадяни, які мають статус ветерана праці, можуть розраховувати на низку державних гарантій і соціальної підтримки.

Хто може отримати статус ветерана праці

Сам по собі великий трудовий стаж не дає права на додаткові пільги. Однак окремі категорії українців можуть оформити статус ветерана праці, який передбачає низку соціальних гарантій.

Хто має на нього право, визначає Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні". Зокрема, статус ветерана праці можуть отримати чоловіки зі стажем не менше 40 років і жінки зі стажем не менше 35 років, які вже вийшли на пенсію.

Також він передбачений для пенсіонерів:

нагороджених медаллю "Ветеран праці";

осіб з інвалідністю I та II груп, які мають щонайменше 15 років трудового стажу;

а також громадян, яким призначили пенсію на пільгових умовах за роботу в особливо шкідливих чи важких умовах праці.

Які пільги передбачені для ветеранів праці

Після отримання статусу ветерана праці громадяни можуть користуватися низкою пільг у сфері медицини, житлового забезпечення, праці та земельних відносин. В тому числі, вони мають право:

надалі обслуговуватися у поліклініках, до яких були прикріплені за місцем роботи;

а також користуватися першочерговим безоплатним зубопротезуванням (крім протезування з дорогоцінних металів);

проходити щорічні медичні огляди та диспансеризацію;

мати переважне право на санаторно-курортне лікування або компенсацію його вартості.

Крім того, ветерани праці можуть брати щорічну відпустку у зручний для себе час та оформлювати до двох тижнів відпустки без збереження заробітної плати.

Окремі гарантії стосуються житлових питань. Закон передбачає переважне право на поліпшення житлових умов, отримання земельних ділянок для будівництва чи садівництва, а також першочерговий ремонт житла.

Зверніть увагу! Також для цієї категорії громадян передбачені переваги під час вступу до садівничих товариств, можливість першочергового встановлення домашнього телефону та звільнення від сплати земельного податку.

Як оформити статус ветерана праці

Для отримання посвідчення ветерана праці необхідно звернутися із заявою до уповноваженого органу та подати пакет документів. Зазвичай він включає паспорт, пенсійне посвідчення, фотографію, документи, що підтверджують трудовий стаж, витяг з реєстру територіальної громади та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Подати документи можна особисто, через законного представника або уповноважену особу за довіреністю. Рішення про надання статусу ухвалюють протягом 30 календарних днів, а сама адміністративна послуга є безоплатною.

Що ще варто знати пенсіонерам

Варто враховувати, що статус ветерана праці не замінює інші пільгові статуси. Якщо людина одночасно належить до кількох категорій пільговиків, порядок отримання соціальних гарантій визначається окремими законами. Саме тому перед оформленням пільг доцільно уточнити, які саме види державної підтримки доступні у конкретному випадку