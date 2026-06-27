Жителі сіл можуть менше платити за комунальні послуги: про яку пільгу знають не всі

Українці, які проживають у сільській місцевості, можуть претендувати на додаткові пільги від держави. Однією з них є можливість суттєво зменшити витрати на комунальні послуги.

Чи можуть жителі сіл вийти на пенсію раніше?

Загалом українці набувають права на пенсію за віком після досягнення 60 років. Водночас для окремих працівників сільського господарства закон передбачає можливість оформити пенсію раніше за умови наявності необхідного страхового та спеціального стажу.

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Право на дострокову пенсію згідно Закону України мають:

трактористи-машиністи, які безпосередньо працювали у виробництві сільськогосподарської продукції, за наявності не менше 30 років страхового стажу, з яких щонайменше 20 років на відповідній роботі;

жінки-машиністи тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, за наявності 25 років страхового стажу, з яких не менше 15 років на відповідній посаді;

доярки (оператори машинного доїння) та свинарки-оператори, які відпрацювали за професією не менше 20 років;

жінки, зайняті у текстильному виробництві, якщо мають щонайменше 20 років спеціального стажу;

жінки, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей та працювали у сільському господарстві.

Таким чином, для частини працівників аграрної сфери пенсійний вік може бути нижчим за загальновстановлений.

Хто із жителів сіл може не платити за комунальні послуги?

Окремої надбавки до пенсії лише за проживання у селі українське законодавство не передбачає. Проте окремі категорії пенсіонерів мають право на значно вагомішу підтримку, а саме 100% компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги.

Скористатися такою пільгою можуть пенсіонери, які до виходу на пенсію працювали у сільській місцевості:

педагогічними працівниками;

медичними та фармацевтичними працівниками;

працівниками культури;

бібліотекарями;

працівниками державних і комунальних музеїв.

Пільга поширюється на оплату житлово-комунальних послуг, а також придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Водночас вона надається лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні шість місяців не перевищує граничного показника, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Для оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами, що підтверджують право на отримання пільги.

Які ще доплати можуть отримувати пенсіонери?

Окрім спеціальних пільг, окремі категорії українців мають право на додаткові надбавки до пенсії. Наприклад, матері, які народили або виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку, можуть отримувати пенсію за особливі заслуги перед Україною.