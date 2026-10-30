Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто має право на 100% знижку

Частина українських пенсіонерів має законне право взагалі не платити за газ, електроенергію та тверде паливо. Держава передбачає для них 100% знижку на житлово-комунальні послуги, але висуває суворі вимоги.

Хто має право на 100% знижку

Скористатися повною пільгою на комуналку можуть пенсіонери, які раніше працювали за визначеними професіями у сільській місцевості, пояснює Пенсійний фонд України.

До цього переліку входять:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв і бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури;

та працівники освітніх закладів зі сфери культури.

Пільга поширюється на оплату житлово-комунальних послуг, а також придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, але саме у межах установлених соціальних норм.

Які три умови необхідно виконати

Водночас самого факту роботи за однією з цих спеціальностей недостатньо. Пенсіонер має відповідати кільком критеріям задля отримання пільги.

Щоб держава покривала 100% вартості комунальних послуг, пенсіонеру потрібно виконати три умови:

По-перше, необхідно мати не менш як три роки відповідного стажу;

По-друге, на момент виходу на пенсію людина має працювати на посаді, яка дає право на цю пільгу;

По-третє, після виходу на пенсію пенсіонер має продовжувати проживати у сільській місцевості. Якщо він переїжджає до міста, право саме на цю пільгу втрачає.

Як оформити допомогу від держави

Пільга не призначається автоматично після досягнення пенсійного віку, тому її потрібно оформити.

Для цього пенсіонеру необхідно подати до Пенсійного фонду:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання у сільській місцевості.

Якщо людина ще не внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги, додатково потрібно надати документи, які підтверджують право на відповідну знижку.

Зауважте! Подати таку заяву можна навіть не виходячи з дому. Це легко зробити онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що пенсіонери в Україні можуть користуватися різними видами державної підтримки – від пільг на комунальні послуги до доплат за віком та інших соціальних гарантій. Водночас громадяни, які продовжують працювати після виходу на пенсію, теж мають право на деякі пільги.