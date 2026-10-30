Некоторые пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет право на 100% скидку

Кто имеет право на 100% скидку

Воспользоваться полной скидкой на коммунальные услуги могут пенсионеры, которые ранее работали по определенным профессиям в сельской местности, поясняет Пенсионный фонд Украины.

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В этот перечень входят:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

а также работники образовательных учреждений в сфере культуры.

Льгота распространяется на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, но только в пределах установленных социальных норм.

Какие три условия необходимо выполнить

В то же время одного лишь факта работы по одной из этих специальностей недостаточно. Пенсионер должен соответствовать нескольким критериям для получения льготы.

Чтобы государство покрывало 100% стоимости коммунальных услуг, пенсионеру необходимо выполнить три условия:

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Во-первых, необходимо иметь не менее трех лет соответствующего стажа;

Во-вторых, на момент выхода на пенсию человек должен работать на должности, дающей право на эту льготу;

В-третьих, после выхода на пенсию пенсионер должен продолжать проживать в сельской местности. Если он переезжает в город, право именно на эту льготу теряется.

Как оформить пособие от государства

Льгота не назначается автоматически после достижения пенсионного возраста, поэтому ее нужно оформить.

Для этого пенсионеру необходимо подать в Пенсионный фонд:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Если человек еще не внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы, дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие право на соответствующую скидку.

Обратите внимание! Подать такое заявление можно даже не выходя из дома. Это легко сделать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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Напомним, что пенсионеры в Украине могут пользоваться различными видами государственной поддержки – от льгот на коммунальные услуги до надбавок по возрасту и других социальных гарантий. При этом граждане, которые продолжают работать после выхода на пенсию, также имеют право на некоторые льготы.