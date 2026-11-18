Учасники бойових дій в Україні мають право на суттєву знижку під час оплати житлово-комунальних послуг. Водночас пільга поширюється не на всі обсяги споживання, а лише в межах установлених державою нормативів.

Яку знижку на комунальні послуги отримують учасники бойових дій

В Україні учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Ця пільга передбачена статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Зокрема, знижка поширюється на такі витрати:

оплату за користування житлом (квартирну плату);

природний газ;

електроенергію;

водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів;

скраплений балонний газ для побутових потреб.

Також учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на придбання пічного побутового палива, зокрема рідкого. Це стосується людей, які проживають у будинках без центрального опалення. Водночас важливо враховувати, що знижка не поширюється на необмежений обсяг споживання. Держава встановлює нормативи, у межах яких нараховується компенсація.

Наприклад, для оплати житла передбачено норму 21 квадратний метр загальної площі на кожного члена сім'ї, який має право на пільгу, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю. Аналогічний принцип застосовується під час розрахунку пільги на опалення.

Зверніть увагу! Для сімей, які складаються виключно з непрацездатних осіб, передбачена збільшена нормативна площа для отримання знижки на газове опалення: 42 квадратні метри на кожну особу з правом на пільгу та додатково 21 квадратний метр на сім'ю.

Крім самого учасника бойових дій, пільгою можуть користуватися члени його родини, які проживають разом із ним. Йдеться про дружину або чоловіка, неповнолітніх дітей, визначені законом категорії повнолітніх дітей з інвалідністю, непрацездатних батьків та інших передбачених законодавством осіб.

Важливо, що право УБД на 75% знижку не залежить від сукупного доходу родини. Також якщо обоє з подружжя мають статус учасників бойових дій, розмір знижки не подвоюється: вона залишається на рівні 75% у межах установлених нормативів.

Як оформити знижку на комуналку учаснику бойових дій

Щоб скористатися пільгою, учаснику бойових дій необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Самого отримання посвідчення УБД недостатньо для автоматичного нарахування виплат, якщо інформацію про людину ще не внесли до відповідного реєстру та не призначили пільгу.

Подати заяву можна декількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою до відповідного територіального органу ПФУ;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для дистанційного оформлення потрібно авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Далі в розділі "Комунікації з ПФУ" слід обрати послугу "Заява на житлову субсидію чи пільгу" та заповнити необхідні відомості. Під час оформлення знадобляться паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інформація про посвідчення УБД. Також потрібно зазначити відомості про житло, комунальні послуги та банківський рахунок для отримання коштів.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у грошовій формі. Пенсійний фонд розраховує суму компенсації відповідно до встановлених нормативів та передає кошти отримувачу обраним способом виплати.

Важливо! Якщо учасник бойових дій уже отримує пільгу, повторно звертатися до Пенсійного фонду щороку зазвичай не потрібно. Водночас про зміну місця проживання, складу сім'ї чи переліку комунальних послуг, які впливають на розмір виплат, необхідно повідомити ПФУ.

Отже, учасники бойових дій можуть заощаджувати 75% на оплаті житла та комунальних послуг. Проте для отримання цієї державної підтримки потрібно оформити пільгу, а її розмір залежатиме від установлених норм споживання та площі житла.

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