Гроші від держави для одиноких матерів: скільки платять на дитину та як оформити виплати

Скільки платять одиноким матерям у 2026 році

У 2026 році в Україні передбачена державна допомога на дітей одиноким матерям. Вона призначається не у фіксованому розмірі, а залежить від віку дитини та матеріального становища сім'ї. Згідно з роз'ясненням Пенсійного фонду України, сума допомоги визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

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У 2026 році встановлені такі максимальні розміри допомоги:

2 817 гривень – на дитину віком до 6 років;

3 512 гривень – на дитину віком від 6 до 18 років;

3 328 гривень – на дитину віком від 18 до 23 років, якщо вона навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Це максимальні суми, які можна отримати за умови відсутності доходу сім'ї, що враховується під час розрахунку. Якщо мати має заробіток або інші доходи, розмір виплати буде меншим. Наприклад, якщо жінка самостійно виховує п'ятирічну дитину, а середньомісячний дохід сім'ї на одну особу становить 2 000 гривень, розмір державної допомоги становитиме 817 гривень на місяць.

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Водночас право на виплату мають не всі жінки, які фактично виховують дітей без чоловіка. Законодавство визначає конкретні категорії отримувачів. Зокрема, допомогу можуть призначити одинокій матері, яка не перебуває у шлюбі, одинокому усиновлювачу, а також матері або батьку в разі смерті другого з батьків, якщо вони не отримують відповідної пенсії чи іншої передбаченої законом допомоги у зв'язку з втратою годувальника.

Важливо! Повторне одруження саме собою не позбавляє права на виплати. Якщо жінка вийшла заміж, вона може й надалі отримувати допомогу на дітей, народжених до нового шлюбу, якщо її чоловік їх не усиновив.

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Як оформити допомогу одинокій матері та які документи потрібні

Щоб отримувати державну допомогу, потрібно подати заяву та документи до Пенсійного фонду України. Зробити це можна кількома способами:

звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду;

подати документи через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

скористатися порталом "Дія";

надіслати документи поштою;

звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу місцевої ради.

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Для оформлення виплат зазвичай потрібні такі документи:

заява про призначення державної соціальної допомоги;

декларація про доходи та майновий стан сім'ї;

свідоцтво про народження дитини;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження із зазначенням підстави внесення відомостей про батька відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;

довідка про доходи, якщо відповідна інформація відсутня в державних реєстрах;

копія рішення про усиновлення – для одиноких усиновлювачів.

Якщо один із батьків помер, додатково знадобиться свідоцтво про смерть та підтвердження того, що заявник не отримує пенсію або іншу державну допомогу у зв'язку з втратою годувальника. Для дітей віком від 18 до 23 років також необхідно підтвердити навчання за денною або дуальною формою.

Частину відомостей Пенсійний фонд може отримати самостійно через державні реєстри, тому повторно подавати відповідні документи не потрібно, якщо інформація доступна в електронних системах.

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Допомогу призначають із місяця подання заяви з необхідними документами. Виплата здійснюється щомісяця протягом шести календарних місяців, після чого для продовження отримання коштів потрібно пройти перегляд права на допомогу.

Врахуйте! Існують і підстави для відмови. Зокрема, значні покупки на суму понад 50 тисяч гривень протягом визначеного законом періоду або заощадження на депозитних рахунках понад 100 тисяч гривень можуть вплинути на право отримання виплат. Також допомогу не призначають, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні.

Отже, розмір державної підтримки одиноким матерям у 2026 році залежить від віку дитини та доходів сім'ї. Щоб отримувати виплати, важливо підтвердити відповідний статус і подати заяву разом із необхідними документами до Пенсійного фонду або через доступні електронні сервіси.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2027 року в Україні можуть зрости пенсійні надбавки для багатодітних матерів. Йдеться про жінок, які народили та виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. При цьому законодавство дозволяє враховувати не лише рідних, а й офіційно усиновлених дітей.