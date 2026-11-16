Пособия от государства для матерей-одиночек: сколько платят на ребенка и как оформить выплаты

Сколько будут платить одиноким матерям в 2026 году

В 2026 году в Украине предусмотрена государственная помощь на детей для одиноких матерей. Она назначается не в фиксированном размере, а зависит от возраста ребенка и материального положения семьи. Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, сумма помощи определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

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В 2026 году установлены такие максимальные размеры пособия:

2 817 гривен – на ребенка в возрасте до 6 лет;

3 512 гривен – на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет;

3 328 гривен – на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет, если он обучается по дневной или дуальной форме обучения.

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Это максимальные суммы, которые можно получить при условии отсутствия дохода семьи, учитываемого при расчете. Если у матери есть заработок или другие доходы, размер выплаты будет меньше. Например, если женщина самостоятельно воспитывает пятилетнего ребенка, а среднемесячный доход семьи на одного человека составляет 2 000 гривен, размер государственной помощи составит 817 гривен в месяц.

В то же время право на выплату имеют не все женщины, которые фактически воспитывают детей без мужа. Законодательство определяет конкретные категории получателей. В частности, помощь может быть назначена одинокой матери, не состоящей в браке, одинокому усыновителю, а также матери или отцу в случае смерти второго из родителей, если они не получают соответствующей пенсии или иной предусмотренной законом помощи в связи с потерей кормильца.

Важно! Повторное вступление в брак само по себе не лишает права на выплаты. Если женщина вышла замуж, она может и в дальнейшем получать пособие на детей, рожденных до нового брака, если ее муж их не усыновил.

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Как оформить пособие одинокой матери и какие документы необходимы

Чтобы получать государственное пособие, необходимо подать заявление и документы в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно несколькими способами:

обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда;

подать документы через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

воспользоваться порталом "Дия";

отправить документы по почте;

обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа Рады.

Для оформления выплат обычно требуются такие документы:

заявление о назначении государственной социальной помощи;

декларация о доходах и имущественном положении семьи;

свидетельство о рождении ребенка;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении с указанием основания для внесения сведений об отце в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины;

справка о доходах, если соответствующая информация отсутствует в государственных реестрах;

копия решения об усыновлении – для одиноких усыновителей.

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Если один из родителей умер, дополнительно потребуется свидетельство о смерти и подтверждение того, что заявитель не получает пенсию или иную государственную помощь в связи с потерей кормильца. Для детей в возрасте от 18 до 23 лет также необходимо подтвердить обучение по дневной или дуальной форме.

Часть сведений Пенсионный фонд может получить самостоятельно через государственные реестры, поэтому повторно подавать соответствующие документы не требуется, если информация доступна в электронных системах.

Пособие назначается с месяца подачи заявления с необходимыми документами. Выплата осуществляется ежемесячно в течение шести календарных месяцев, после чего для продолжения получения средств необходимо пройти пересмотр права на пособие.

Обратите внимание! Существуют и основания для отказа. В частности, крупные покупки на сумму свыше 50 тысяч гривен в течение установленного законом периода или сбережения на депозитных счетах свыше 100 тысяч гривен могут повлиять на право получения выплат. Также пособие не назначается, если ребенок находится на полном государственном содержании.

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Итак, размер государственной поддержки одиноким матерям в 2026 году зависит от возраста ребенка и доходов семьи. Чтобы получать выплаты, важно подтвердить соответствующий статус и подать заявление вместе с необходимыми документами в Пенсионный фонд или через доступные электронные сервисы.

Ранее мы сообщали, что С 1 января 2027 года в Украине могут увеличиться пенсионные надбавки для многодетных матерей. Речь идет о женщинах, которые родили и воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста. При этом законодательство позволяет учитывать не только родных, но и официально усыновленных детей.