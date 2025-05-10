Від 25 до 100% знижки на комуналку: хто має право на пільги

Діти війни, багатодітні сім’ї та військові можуть менше платити за світло, газ, воду й тепло. А окремі категорії українців повністю звільняють від сплати комуналки.

Хто має право на пільги

Українці можуть отримати різний розмір знижки на оплату комуналки, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пільгу можуть застосувати для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, постачання та розподілу газу, електроенергії, тепла та води, а також вивезення сміття. Окрім цього надають пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто може отримати знижки на комунальні послуги:

Діти війни – 25% знижки;

Члени сімей загиблих захисників – 50% знижки;

Багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, сім'ї опікунів – 50% знижки;

Дружина (чоловік) померлих з числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей – 50% знижки;

Сім’ї, що мають дитину з інвалідністю – 50% знижки;

Окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань – 50% знижки;

Учасники війни – 50% знижки;

Учасники бойових дій – 75% знижки;

Особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

Пенсіонери, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у селах та селищах – 100% знижки;

Особи, які проживають у селах та селищах, працюють чи раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури – 100% знижки.

Як оформити знижку на комунальні послуги

Подати до Пенсійного фонду України документи для призначення пільги можна в один зі способів:

Особисто, звернувшись до обраного сервісного центру ПФУ або до уповноважених посадових осіб сільської, селищної, міської ради, громади, ЦНАПу;

Поштою – на адресу органу ПФУ;

Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Які документи потрібні для оформлення пільги:

Паспорт;

Документ, що підтверджує право на пільгу;

Обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Пільгу надають упродовж 12 місяців із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року. З нового календарного року право на отримання знажки визначає ПФУ автоматично відповідно до доходів сім'ї.

Важливо! Пільгу надають за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім'ї, не перевищує 4 240 гривень.