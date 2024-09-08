Чи мають люди з інвалідністю III групи пільги на комуналку

8 вересня 2024, 11:42
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Автор: Дарія Подвишенна

Особи з інвалідністю III групи мають низку державних пільг. Втім, це не стосується оплати комунальних послуг - таких пільг не передбачено.

Які пільги мають люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю III групи можуть обладнати своє житло спеціальним екіпіруванням.

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А діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, мають пріоритет у отриманні житла та матеріальної допомоги для його облаштування після досягнення повноліття.

Зауважте! Проте пільг на оплату комунальних послуг для них немає, можна скористатися лише субсидією.

Кому виплачують 100% лікарняного

100% лікарняного виплачують:

  • Донорам, які мають право на таку пільгу.
  • Офіційним доглядальникам дитини до 14 років, яка захворіла внаслідок аварії на ЧАЕС.
  • Людям, які належать до 1–3 категорій постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС.
  • Ветеранам війни.
  • Членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України.
  • Українцям, які постраждали під час Революції Гідності.