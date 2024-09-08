Чи мають люди з інвалідністю III групи пільги на комуналку

Особи з інвалідністю III групи мають низку державних пільг. Втім, це не стосується оплати комунальних послуг - таких пільг не передбачено.

Які пільги мають люди з інвалідністю

Люди з інвалідністю III групи можуть обладнати своє житло спеціальним екіпіруванням.

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А діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, мають пріоритет у отриманні житла та матеріальної допомоги для його облаштування після досягнення повноліття.

Зауважте! Проте пільг на оплату комунальних послуг для них немає, можна скористатися лише субсидією.

Кому виплачують 100% лікарняного

100% лікарняного виплачують: