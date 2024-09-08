Чи мають люди з інвалідністю III групи пільги на комуналку
8 вересня 2024, 11:42Читать новость на русском
Особи з інвалідністю III групи мають низку державних пільг. Втім, це не стосується оплати комунальних послуг - таких пільг не передбачено.
Які пільги мають люди з інвалідністю
Люди з інвалідністю III групи можуть обладнати своє житло спеціальним екіпіруванням.
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А діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, мають пріоритет у отриманні житла та матеріальної допомоги для його облаштування після досягнення повноліття.
Зауважте! Проте пільг на оплату комунальних послуг для них немає, можна скористатися лише субсидією.
Кому виплачують 100% лікарняного
100% лікарняного виплачують:
- Донорам, які мають право на таку пільгу.
- Офіційним доглядальникам дитини до 14 років, яка захворіла внаслідок аварії на ЧАЕС.
- Людям, які належать до 1–3 категорій постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС.
- Ветеранам війни.
- Членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України.
- Українцям, які постраждали під час Революції Гідності.