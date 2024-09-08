Какие льготы имеют люди с инвалидностью
Люди с инвалидностью III группы могут оборудовать свое жилье специальной экипировкой.
Читайте также Льготы женам участников боевых действий: что гарантирует государство
А дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, имеют приоритет в получении жилья и материальной помощи для его обустройства после достижения совершеннолетия.
Заметьте! Однако льгот на оплату коммунальных услуг для них нет, можно воспользоваться только субсидией.
Кому выплачивают 100% больничного
100% больничного выплачивают:
- Донорам, которые имеют право на такую льготу.
- Официальным сиделкам ребенка до 14 лет, который заболел вследствие аварии на ЧАЭС.
- Людям, которые относятся к 1–3 категориям пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС.
- Ветеранам войны.
- Членам семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.
- Украинцам, которые пострадали во время Революции Достоинства.