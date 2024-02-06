75% знижка на комуналку: хто може її отримати

Деякі громадяни України можуть сплачувати лише 25% від загальної суми за ЖКП. Право на цю знижку мають певні категорії осіб. Детальні умови отримання зазначеної пільги наведено далі.

Хто може розраховувати на пільгу

Знижку 75% на оплату ЖКП без урахування середньомісячного доходу можуть отримати певні громадяни України. А саме ті, хто:

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мають статус учасника бойових дій;

постраждали внаслідок Революції Гідності;

утримувалися примусово у фашистських концтаборах під час Другої світової війни.

Які документи потрібні для оформлення

Також ця пільга передбачена для тих, хто зазнав репресій і був позбавлений волі, зокрема в психіатричних установах за радянських часів.

При поданні заяви пільговик повинен надати наступні документи:

паспорт/тимчасове посвідчення громадянина України;

документи, що підтверджують право пільговика на пільги;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

договір оренди.

Як отримати пільгу

Для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. До ЄДАРП включається інформація про пільговика та членів його сім'ї, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги.

Українці, які мають право на таку пільгу, можуть подати заявку на її оформлення в такі способи: