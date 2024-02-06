Кто может рассчитывать на льготу

Скидку 75% на оплату ЖКУ, без учета среднемесячного дохода, могут получить определенные граждане Украины. А именно те, кто:

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  • имеют статус участника боевых действий;
  • пострадали в результате Революции Достоинства;
  • содержались принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.

Какие документы нужны для оформления

При подаче заявления льготник должен предоставить следующие документы:

  • паспорт/временное удостоверение гражданина Украины;
  • документы, подтверждающие право льготника на льготы;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • договор аренды.

Как получить льготу

Украинцы, которые имеют право на такую льготу, могут подать заявку на ее оформление в такие способы:

  • через вебпортал электронных услуг ПФУ;
  • с помощью мобильного приложения ПФУ;
  • при личном обращении в отделение ПФУ;
  • по почте, отправив заявление и необходимые документы.