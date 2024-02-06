Кто может рассчитывать на льготу
Скидку 75% на оплату ЖКУ, без учета среднемесячного дохода, могут получить определенные граждане Украины. А именно те, кто:
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- имеют статус участника боевых действий;
- пострадали в результате Революции Достоинства;
- содержались принудительно в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны.
Какие документы нужны для оформления
При подаче заявления льготник должен предоставить следующие документы:
- паспорт/временное удостоверение гражданина Украины;
- документы, подтверждающие право льготника на льготы;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
- договор аренды.
Как получить льготу
Украинцы, которые имеют право на такую льготу, могут подать заявку на ее оформление в такие способы:
- через вебпортал электронных услуг ПФУ;
- с помощью мобильного приложения ПФУ;
- при личном обращении в отделение ПФУ;
- по почте, отправив заявление и необходимые документы.