Хто може розраховувати на пільгу
Знижку 75% на оплату ЖКП без урахування середньомісячного доходу можуть отримати певні громадяни України. А саме ті, хто:
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- мають статус учасника бойових дій;
- постраждали внаслідок Революції Гідності;
- утримувалися примусово у фашистських концтаборах під час Другої світової війни.
Які документи потрібні для оформлення
При поданні заяви пільговик повинен надати наступні документи:
- паспорт/тимчасове посвідчення громадянина України;
- документи, що підтверджують право пільговика на пільги;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- договір оренди.
Як отримати пільгу
Українці, які мають право на таку пільгу, можуть подати заявку на її оформлення в такі способи:
- через вебпортал електронних послуг ПФУ;
- за допомогою мобільного додатка ПФУ;
- при особистому зверненні до відділення ПФУ;
- поштою, надіславши заяву та необхідні документи.