Хто може розраховувати на пільгу

Знижку 75% на оплату ЖКП без урахування середньомісячного доходу можуть отримати певні громадяни України. А саме ті, хто:

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  • мають статус учасника бойових дій;
  • постраждали внаслідок Революції Гідності;
  • утримувалися примусово у фашистських концтаборах під час Другої світової війни.

Які документи потрібні для оформлення

При поданні заяви пільговик повинен надати наступні документи:

  • паспорт/тимчасове посвідчення громадянина України;
  • документи, що підтверджують право пільговика на пільги;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • договір оренди.

Як отримати пільгу

Українці, які мають право на таку пільгу, можуть подати заявку на її оформлення в такі способи:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою мобільного додатка ПФУ;
  • при особистому зверненні до відділення ПФУ;
  • поштою, надіславши заяву та необхідні документи.