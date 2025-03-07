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Економіка Соцвиплати Які квартирні пільги мають батьки ветерана
7 березня, 12:49
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Які квартирні пільги мають батьки ветерана

Дарія Подвишенна
Основні тези
  • Учасники бойових дій та їхні сім'ї мають право на 75-відсоткову знижку на комунальні послуги.
  • Для отримання пільги потрібно подати заяву до ПФУ, це можна зробити особисто, поштою або онлайн.

Військовослужбовці, зокрема учасники бойових дій, мають право на низку соціальних пільг у різних сферах. Деякі з них поширюються також на членів їхніх сімей.

Які пільги мають сім'ї УБД

Згідно із законом, учасники бойових дій мають право на 75-відсоткову знижку при оплаті комунальних послуг, передає 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Ця пільга надається не лише самому УБД, а й членам його сім’ї, які проживають разом із ним. До них належать:

  • Чоловік або дружина;
  • Діти до 18 років;
  • Повнолітні діти з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи, а також з інвалідністю І групи;
  • Особа, яка доглядає за інвалідом війни І групи, якщо той не перебуває у шлюбі;
  • Непрацездатні батьки;
  • Особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика і мешкають разом із ним.

Якщо ви – мати учасника бойових дій і проживаєте з ним в одному помешканні, ви маєте право на знижку на оплату комунальних послуг.

Як оформити пільгу

Для отримання 75% знижки на оплату комунальних послуг, учасник бойових дій або його уповноважений член сім’ї повинен подати заяву до ПФУ.

Як подати заяву:

  • Особисто у відділенні ПФУ
  • Поштою
  • Онлайн через офіційний сайт ПФУ

Зауважте! Детальну інформацію можна отримати на гарячій лінії ПФУ: 0800-503-753.