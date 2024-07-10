Які пільги на оздоровлення мають родини військовослужбовців

Родини ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників війни мають право на низку пільг. Зокрема, на пільги з оздоровлення.

Пільги для родин УБД

Перелік підрозділів, де служила особа, яка претендує на такий статус, визначає уряд. Як правило, це офіційні формування, але серед них є, наприклад, "партизанські загони і підпілля". По-друге, статус УБД – офіційний документ.

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Відтак, законодавство визначає перелік пільг, які можна згрупувати в кілька категорій.

Сфери медичних послуг стосуються такі:

безплатні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами;

першочергове безплатне протезування зубів (якщо не з дорогоцінних металів);

користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких особа прикріплена за попереднім місцем роботи;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергова госпіталізація.

До категорії "військовослужбовець" законодавство також відносить чинних військовослужбовців ЗСУ, тих, хто отримав інвалідність унаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби чи після неї, членів їх сімей, членів сімей померлих захисників, захисників, які пропали безвісти, призваних на збори військовозобов'язаних та резервістів і членів їхніх сімей, членів добровольчих формувань.

Пільги на оздоровлення

Усі згадані категорії осіб мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

Військовослужбовці та їх родини раз на рік мають право на пільгову оплату вартості путівки на санаторно-курортне лікування.

Така пільга діє, якщо розмір середньомісячного доходу сім’ї за останні пів року не перевищує трьох прожиткових мінімумів (з 1 січня 2024 року – 7 083 гривні) на одну особу.

Військовослужбовці, яких після висновку військово-лікарської комісії направили на лікування до санаторію, можуть отримати путівку безкоштовно.