Довічні пільги: хто зможе платити за комуналку в 4 рази менше

Згідно з чинним законодавством, деякі українці можуть отримати знижку 75% на комуналку. У ПФУ пояснили, як саме оформити для себе такі пільги.

Хто може отримати знижку 75% на комуналку

Українці, які отримали статус "учасник бойових дій" мають право на 75% знижки при оплаті комунальних послуг. Пільга діє на всі тарифи, без урахування витрат та доходів пільговика.

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Проте зауважте, такі обставини як: склад сім'ї, адреса місця проживання та перелік послуг – впливають на умови надання пільг. Тому, якщо у будь-якій з цих сфер відбуваються зміни. пільговик має негайно повідомити про це ПФУ.

Як оформити пільги

У випадку, коли особамає право на пільги за декількома законами, до ЄДАРП включають усю інформацію, як про учасника бойових дій. Однак, громадянин може самостійно вибрати собі привілеї.

Особа, що отримала статус "учасник бойових дій" може звернутися до ПФУ, ЦНАПу або ж будь-якої уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства, щоб оформити пільги на комунальні послуги.

Тако подати документи можна дистанційно, через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, або вебпортал електронних послуг ПФУ.

При зверненні, потрібно мати 2 заяви:

Про надання пільг для оплати комунальних послуг; Про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Вказані пільги призначаються довічно. Однак, у випадку, коли пільговик користується пічним опаленням та зрідженим газом, при приготуванні їжі, оновлювати звернення потрібно щорічно.