Хто належить до членів родини пільговика

Окремі категорії українців мають право на пільги та грошову допомогу від держави. Скористатися цим правом також можуть їхні найближчі родичі.

Хто входить до складу сім’ї пільговика

Законодавство України передбачає низку ситуацій, коли члени сім’ї пільговика можуть звернутися з питань оформлення або переведення пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До членів родини належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Як отримати пільги

Для включення до Реєстру інформації про пільговика законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, подає ПФУ такі документи:

Заяву; Копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком; Копії необхідних документів, що підтверджують право пільговика на пільги.

Замість документів, що підтверджують родинний зв'язок можна надати копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів пільговика.