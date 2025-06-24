Хто входить до складу сім’ї пільговика

Законодавство України передбачає низку ситуацій, коли члени сім’ї пільговика можуть звернутися з питань оформлення або переведення пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До членів родини належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Як отримати пільги

Для включення до Реєстру інформації про пільговика законний представник або дієздатний повнолітній член сім’ї пільговика, на якого поширюються пільги, подає ПФУ такі документи:

Заяву; Копії документів, які підтверджують родинний зв’язок із пільговиком; Копії необхідних документів, що підтверджують право пільговика на пільги.

Замість документів, що підтверджують родинний зв'язок можна надати копії документів, що підтверджують законність представлення інтересів пільговика.