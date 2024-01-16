Як спростили процедуру отримання пільг на ЖКП для ветеранів

Уряд прийняв рішення про спрощення процедури оформлення та надання пільг на ЖКП. Йдеться про військових, які отримали офіційно статус ветерана.

Як змінилася процедура оформлення пільг

Відповідно до традиційної процедури оформлення пільг, пільговик має самостійно звернутися в уповноважені органи. Розуміємо, що ветерани, які беруть участь у військових діях не можуть це зробити.

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Отже, не тільки самі ветерани, а і їхні сім'ї не могли скористатися державними пільгами. У грудні 2023 року Кабмін розв'язав цю проблему прийняттям експериментального рішення.

Зміни наберуть чинності через 4 місяці, тобто будуть активовані у травні 2024 року. Цей термін необхідний для підготовки технічного забезпечення оновленої процедури.

Як тепер будуть оформлюватися пільги для ветеранів

Члени родини військового зі статусом ветерана зможуть звертатися за допомогою і оформленням пільг. Подачу заяви також буде спрощено. З травня замість 2 заяв, можна буде подавати один документ. Цей бланк засвідчуватиме як взяття на облік пільговика, так і безпосереднє оформлення пільг.

При цьому, заявнику доведеться надавати про себе набагато менше інформації. Цьому сприятиме посилена співпраця по передачі даних між ПФУ та Мінсоцполітики. Також варто зауважити, що заяву можна продавати не тільки у паперовому форматі. Звернутись за допомогою можливо буде онлайн, через застосунок Дія.