Как изменилась процедура оформления льгот

В соответствии с традиционной процедурой оформления льгот, льготник должен самостоятельно обратиться в уполномоченные органы. Понимаем, что ветераны, участвующие в военных действиях, не могут это сделать.

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Следовательно, не только сами ветераны, но и их семьи не могли воспользоваться государственными льготами. В декабре 2023 года Кабмин разрешил эту проблему принятием экспериментального решения.

Изменения вступят в силу через 4 месяца, то есть будут активированы в мае 2024 года. Этот период необходим для подготовки технического обеспечения обновленной процедуры.

Как теперь будут оформляться льготы для ветеранов

Члены семьи военного со статусом ветерана смогут обращаться за помощью и по оформлению льгот. Подача заявления также будет упрощена. С мая вместо 2 заявлений можно будет подавать один документ. Этот бланк будет свидетельствовать как о взятии на учет льготника, так и непосредственном оформлении льгот.

При этом заявителю придется предоставлять о себе гораздо меньше информации. Этому будет способствовать усиленное сотрудничество по передаче данных между ПФУ и Минсоцполитики. Также следует отметить, что заявление можно подавать не только в бумажном формате. Обращение за помощью доступно онлайн, через приложение Дия.