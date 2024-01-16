Официальный курс 16 января

За данным Нацбанка, официальный курс 16 января достиг 37,86 гривны за доллар. Стоимость выросла на 3 копейки против курса 15 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 41,47 гривны, что на 9 копеек больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 17 января:

Доллар – 37,92 гривны,

Евро – 41,28 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 16 января доллар стоит:

в банках покупка составляет 38,10 гривны , а продажа – 38,80 грн.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,40 гривны , а продажа – 38,90 грн.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,66 гривны, а продажа – 38,79 гривны.

Доллар на этой неделе

Банкирша Татьяна Попович рассказала 24 Каналу, что Нацбанк придерживается провозглашенной стратегии управляемой гибкости и покрытия структурного дефицита валюты. Следовательно, в прошлую пятницу курс на ВРУ опустился ниже отметки 38 до 37,83 гривны за доллар.

Татьяна Попович Директор по рынкам капитала Sense Bank На мой взгляд, в течение этой недели курс продажи наличных долларов в банковских кассах будет находиться в диапазоне 38,5 – 38,75 гривны за доллар.

По прогнозам Попович, наличный рынок отреагировал на сокращение спроса и снижение стоимости долларов по безналичным каналам покупки довольно ощутимым снижением курса.

Обратите внимание! На этой неделе, говорит банкирша, значительных изменений, вероятно, не произойдет.