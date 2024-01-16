Как НБУ удалось укрепить гривну

В 2022 году НБУ существенно повысил учетную ставку. Глава НБУ Андрей Пышный в авторской колонке для 24 Канала объяснил, что позволило сохранить макрофинансовую стабильность в Украине.

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Андрей Пышный Глава Национального банка Украины В 2023 году мы приняли дополнительные меры – повысили и усилили дифференциацию нормативов обязательного резервирования, ввели трехмесячные депозитные сертификаты для банков с привязкой к объемам привлеченных ими срочных депозитов.

Благодаря последовательным действиям НБУ национальная валюта стала выгодной для формирования сбережений. Также, Пышный отметил, что стабилизации гривни способствовали следующие явления:

увеличение международных резервов;

снижение уровня инфляции;

уменьшение давления на курс;

замедление роста цен.

В июле 2023 года НБУ смог снизить учетную ставку. В прошлом году она стала меньше на 10 процентных пунктов, то есть составила 15% годовых.

При этом привлекательность гривневых депозитов осталась. Доходность срочных вложений в национальной валюте сейчас составляет ориентировочно 14 – 15%.

Как изменится ситуация в 2024 году

Октябрьский макропрогноз НБУ предполагает, что учетная ставка в этом году должна оставаться без изменений. Однако в ходе декабрьского заседания Комитета по монетарной политике некоторые члены отметили предпосылки к ее снижению.

Мы рассчитываем на решение вопроса с помощью в ближайшие месяцы. Основой для этих ожиданий является, в частности, успешный пересмотр программы с Международным валютным фондом и неизменный евроинтеграционный вектор Украины,

– отмечает Пышный.

НБУ будет продолжать стабилизацию финансового сектора, при этом делая гривневые депозиты еще более привлекательными для населения. Политика либерализации, хоть и внедряется регулятором, однако это происходит постепенно, без шока для рынка.