Что будет с гривневыми депозитами
Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что после сокращения размера ставок по 3-месячным депозитным сертификатам с 20 до 19%, снижение доходности по гривневым вкладам было лишь вопросом времени.
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Он прогнозирует, что во второй половине января ставки по вкладам:
- на 3 – 6 месяцев – упадут на 0,5 – 1%, то есть до 13 – 13,5% годовых;
- на 9 – 12 месяцев – снизятся на 1 -1,5% – до 12,5 – 13% годовых.
Замечу, что сокращение доходности гривневых депозитов пока почти не отразится на размере "чистой" прибыли, учитывающей инфляцию и необходимые банковские платежи за оформление вклада. По крайней мере, это продлится в январе и первой половине февраля. Чистая прибыль по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения останется на уровне 6 – 7%.
Показатель "чистой" прибыли по гривневым вкладам опосредован и в зависимости от экономической ситуации в стране может время от времени расти или уменьшаться. Однако, учитывая инфляционный прогноз на 2024 год, он не опустится ниже 4-5%.
Чего ждать от курса доллара в январе
НБУ снял все ограничения на операции с иностранной валютой, ведь сейчас в банках достаточно наличных денег, чтобы удовлетворить потребности населения.
Если говорить о банковском обменном курсе доллара, а не наличном в обменниках, то он будет не выше 39 – 39,30 гривен в январе, а дальше начнется постепенное снижение к лету.
В небанковских финучреждениях и обменниках курс может быть несколько выше официального.