Що буде з гривневими депозитами

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що після скорочення розміру ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами з 20 до 19%, зниження дохідності за гривневими вкладами було лише питанням часу.

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Він прогнозує, що у другій половині січня ставки за вкладами:

на 3 – 6 місяців – впадуть на 0,5 – 1%, тобто до 13 – 13,5% річних;

на 9 – 12 місяців – знизяться на 1 -1,5% – до 12,5 – 13% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Зауважу, що скорочення дохідності гривневих депозитів поки що майже не позначиться на розмірі "чистого" прибутку, що враховує інфляцію та необхідні банківські платежі за оформлення вкладу. Принаймні це триватиме в січні та першій половині лютого. Наразі чистий прибуток за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення залишиться на рівні 6 – 7%.

Показник "чистого" прибутку за гривневими вкладами є опосередкованим і залежно від економічної ситуації в країні може час від часу зростати чи зменшуватися. Проте враховуючи інфляційний прогноз на 2024 рік, він не опуститься нижче 4 – 5%.

Чого чекати від курсу долара у січні

НБУ зняв усі обмеження на операції з іноземною валютою, адже нині у банках достатньо готівки, щоб задовольнити потреби населення.

Андрій Дубас Президент Асоціації українських банків Якщо говорити про банківський обмінний курс долара, а не готівковий в обмінниках, то він буде не вищим за 39 – 39,30 гривень у січні, а далі почнеться поступове зниження до літа.

У небанківських фінустановах та обмінниках курс може бути дещо вищим за офіційний.