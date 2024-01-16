Як НБУ вдалось зміцнити гривню
У 2022 році НБУ суттєво підвищив облікову ставку. Голова НБУ Андрій Пишний в авторській колонці для 24 Каналу пояснив, що це дозволило зберегти макрофінансову стабільність в Україні.
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У 2023 році ми вжили додаткових заходіів – підвищили та посилили диференціацію нормативів обов'язкового резервування, запровадили тримісячні депозитні сертифікати для банків з прив'язкою до обсягів залучених ними строкових депозитів.
Завдяки послідовним діям НБУ, національна валюта стала вигідною для формування заощаджень. Також, Пишний зауважив, що стабілізації гривні сприяли такі явища:
- збільшення міжнародних резервів;
- зниження рівня інфляції;
- зменшення тиску на курс;
- уповільнення зростання цін.
У липні 2023 року НБУ зміг знизити облікову ставку. Торік вона стала меншою на 10 відсоткових пунктів, тобто склала 15% річних.
При цьому, привабливість гривневих депозитів залишилась. Дохідність строкових вкладень у національній валюті, зараз складає орієнтовно 14 – 15%.
Жовтневий макропрогноз НБУ передбачає, що облікова ставка цього року має залишатися без змін. Однак, під час грудневого засідання Комітету з монетарної політики деякі члени зауважили про передумови до її зниження.
Ми розраховуємо на розв'язання питання з допомогою в найближчі місяці. Основою для цих очікувань є, зокрема, успішний перегляд програми з Міжнародним валютним фондом та незмінний євроінтеграційний вектор України,
– зазначає Пишний.
НБУ продовжуватиме стабілізацію фінансового сектору, при цьому роблячи гривневі депозити ще привабливішими для населення. Політика лібералізації, хоч і впроваджується регулятором, однак, це відбувається поступово, без шоку для ринку.