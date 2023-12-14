Яким буде рівень облікової ставки

Монетарний комітет НБУ під час брифінгу, передає 24 Канал, ухвалив рішення, що із 15 грудня 2023 року облікова ставка буде на рівні 15%. Нагадуємо, що у жовтні облікова ставка була встановлена на рівні 16%. Але незмінними залишилися процентні ставки.

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Як пояснив регулятор, рішення щодо встановлення такого рівня узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень.

З 15 грудня 2023 року облікова ставка, а разом з нею і ставка за основною операцією НБУ з розміщення депозитних сертифікатів овернайт встановлюються на рівні 15%,

– заявили на засіданні.

Важливо! Інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося.

Номінальні ринкові ставки

В НБУ пояснили, що попередні кроки з пом’якшення процентної політики привели до помірного зниження номінальних ринкових ставок за гривневими інструментами. Відповідно до цього середньозважена ставка за строковими депозитами для населення терміном від 3 місяців знизилася.

Зверніть увагу! Рівень знизився до 14,7% у листопаді. А дохідність ОВДП на вторинному ринку зменшилася до 16 – 19,7% залежно від строку погашення.

На 1 відсотковий пункт знижуються також інші ставки: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами – до 19%, а ставка за кредитами рефінансування – до 21%.