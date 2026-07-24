Достатньо показати пенсійне посвідчення: які знижки та пільги діють у серпні

Українці, які мають пенсійне посвідчення, можуть розраховувати не лише на щомісячні пенсійні виплати. Документ також дає право на низку пільг, однак частина з них доступна лише за дотримання певних умов.

Що дає пенсійне посвідчення в Україні?

Пенсійне посвідчення дає змогу не лише підтвердити статус пенсіонера, а й скористатися низкою державних пільг. У серпні українці можуть заощадити на проїзді, страхуванні, податках та отримати інші види державної підтримки.

Водночас окремі види підтримки надаються лише за умови відповідності вимогам, визначеним законодавством, нагадує Пенсійний фонд України.

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери за віком мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом. Це стосується автобусів, трамваїв і тролейбусів. Також вони можуть безплатно їздити приміськими електропоїздами та окремими автобусними маршрутами приміського сполучення.

Водночас ця пільга не поширюється на приватні маршрутки й таксі. Винятки можливі лише у випадках, якщо відповідне рішення ухвалила місцева влада.

Програма "Доступні ліки"

За електронним рецептом сімейного лікаря пенсіонери можуть отримати препарати безплатно або з невеликою доплатою. Це стосується ліків для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб.

Звільнення від сплати земельного податку

Власники пенсійного посвідчення можуть не сплачувати земельний податок за ділянки, площа яких не перевищує встановлені законом норми. Зокрема:

до 0,10 га – у містах;

до 0,25 га – у селах;

до 0,15 га – у селищах.

Також пільга поширюється на земельні ділянки площею до 0,10 га для дачного будівництва, до 0,01 га для будівництва індивідуального гаража та до 0,12 га для садівництва.

Безоплатна правова допомога

Пенсіонери можуть безоплатно отримати первинну правову допомогу. Зокрема, їм можуть надати юридичну консультацію, допомогти підготувати заяви, звернення та інші документи, а також пояснити, як захистити свої права.

Знижка 50% на автоцивілку

Пенсіонери, які особисто керують власним автомобілем, можуть придбати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності зі знижкою 50%, якщо відповідають вимогам законодавства. Зокрема, об'єм двигуна автомобіля не повинен перевищувати 2500 кубічних сантиметрів.

Звільнення від сплати ЄСВ для ФОП

Пенсіонери, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, звільняються від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску за себе.

Які пільги не призначають автоматично?

Не всі види державної підтримки можна отримати лише після пред'явлення пенсійного посвідчення. Частина з них призначається за умови відповідності встановленим критеріям. Так, пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, однак її призначають після оцінки доходів домогосподарства та інших обставин.

Крім того, за певних умов призначають вікові доплати до пенсії у розмірі від 300 до 570 гривень, доплату за понаднормовий страховий стаж, а також компенсацію вартості житлово-комунальних послуг для окремих категорій колишніх працівників сільської місцевості.

До того, як ми писали раніше, одинокі пенсіонери віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду, також можуть оформити державну допомогу на догляд.