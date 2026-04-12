Хто має право на компенсацію на догляд за пенсіонером?

Компенсація за догляд призначається не автоматично і не всім родичам. Вона передбачена Законом для осіб, які фактично забезпечують постійний догляд за людиною, що за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги, і це підтверджено медичним висновком.

Обов’язковою умовою є спільне проживання та ведення спільного побуту. Саме ці обставини підтверджують, що догляд має регулярний характер, а не епізодичну допомогу.

Зверніть увагу! Розмір виплати визначається індивідуально. Він залежить від рівня доходів сім’ї та розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середньомісячним доходом на одну особу.

Для призначення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву разом із підтверджувальними документами.

Зокрема, знадобляться документи, що посвідчують особу, довідки про доходи, а також медичний висновок про потребу в постійному догляді. Саме він є ключовою підставою для призначення компенсації.

Які ще виплати передбачені для людей похилого віку?

Окрім компенсації для доглядальників, законодавство передбачає і додаткові виплати для самих пенсіонерів. Особи віком від 80 років можуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 570 гривень за умови, що їхня пенсія не перевищує встановлений рівень, зауважує ПФУ.

Також самотні люди похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду, мають право на додаткову щомісячну надбавку у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це становить 1 038 гривень.

