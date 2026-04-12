Кто имеет право на компенсацию на уход за пенсионером?
Компенсация за уход назначается не автоматически и не всем родственникам. Она предусмотрена Законом для лиц, которые фактически обеспечивают постоянный уход за человеком, что по состоянию здоровья нуждается в посторонней помощи, и это подтверждено медицинским заключением.
Обязательным условием является совместное проживание и ведение общего быта. Именно эти обстоятельства подтверждают, что уход имеет регулярный характер, а не эпизодическую помощь.
Обратите внимание! Размер выплаты определяется индивидуально. Он зависит от уровня доходов семьи и рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом на одного человека.
Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление вместе с подтверждающими документами.
В частности, понадобятся документы, удостоверяющие личность, справки о доходах, а также медицинское заключение о потребности в постоянном уходе. Именно оно является ключевым основанием для назначения компенсации.
Какие еще выплаты предусмотрены для пожилых людей?
Кроме компенсации для сиделок, законодательство предусматривает и дополнительные выплаты для самих пенсионеров. Лица в возрасте от 80 лет могут получать ежемесячную доплату в размере 570 гривен при условии, что их пенсия не превышает установленный уровень, замечает ПФУ.
Также одинокие пожилые люди, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, имеют право на дополнительную ежемесячную надбавку в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это составляет 1 038 гривен.
Есть ли социальные выплаты для пенсионеров?
С апреля правительство ввело единовременную целевую выплату в размере 1 500 гривен для пенсионеров и отдельных социально уязвимых категорий. Инициатива ориентирована прежде всего на домохозяйства с низкими доходами, которые больше всего ощущают последствия подорожания базовых товаров и топлива.
В то же время специалисты отмечают, что такая поддержка имеет краткосрочный эффект. Она частично смягчает финансовое давление, но не меняет структурных проблем пенсионной системы и уровня доходов населения. Дополнительным фактором остается нагрузка на государственный бюджет, из которого обеспечивается финансирование таких выплат.