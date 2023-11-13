Хто з українських пенсіонерів може отримати пенсію понад 8 тисяч гривень

Уряд встановив мінімуми, які мають отримувати українські пенсіонери залежно від індивідуальних обставин. Зокрема, пільговикам зобов'язані надати достатньо коштів, з урахуванням особливих потреб.

Які пенсії мають чорнобильці

Пенсіонери, які отримали статус чорнобильців, мають право на пільгові виплати. На суму пенсії впливає статус особи, тобто, чи є громадянин постраждалим свідком або ж він був ліквідатором трагедії.

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Розмір виплат також залежить від групи, яку призначили особі. Встановлені мінімуми зараз такі:

І група отримує щонайменше 8 187 гривень;

ІІ група – 6 549 гривень;

ІІІ група – 5 048 гривень.

Однак, це не кінцева сума пенсії. Пенсіонери зі статусом чорнобильця, які належать до першої категорії, можуть отримувати надбавки до своїх виплат. Ліквідатори, відповідно до визначеної групи, мають такі доплати:

І група може отримати 474 гривні;

ІІ група – 379 гривень;

ІІІ група – 284 гривень.

Особи, які працювали або проживали у зоні ЧАЕС і внаслідок аварії отримали інвалідність, мають право на такі надбавки:

І група – 341 гривню;

ІІ група – 227 гривень;

ІІІ група – 170 гривень.

Українці, які належать до інших категорій, також можуть отримати доплати. Зараз йдеться про такі суми:

особа, яка належить до 2 категорії отримує 170 гривень;

3 категорія – 113 гривень;

4 категорія – 56 гривень.

Діти-чорнобильці, які отримали інвалідність чи були уражені променевою хворобою, мають право на доплату 170 гривень. Особам, які постраждали внаслідок трагедії на ЧАЕС, призначають й інші пільги. Зокрема, громадяни зі статусом чорнобильця можуть піти на заслужений відпочинок раніше на 1 – 13 років. Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію у постраждалих під час аварії на ЧАЕС – 15 років.