Що буде з курсом з 13 липня

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що є висока ймовірність послаблення меж курсових коливань з боку НБУ. На це вказують останні нововведення на фінансовому ринку.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку НБУ може вдатися до поступового послаблення "меж допустимих коливань", час від часу зменшуючи чи збільшуючи обсяг валютних інтервенцій щотижня орієнтовно на 50 – 60 мільйонів доларів. Про це може свідчити уже поточне зменшення присутності регулятора на ринку також завдяки останнім змінам в нормативних документах щодо експортерів. Розширення амплітуди коливань може піти на користь міжбанку, адже курсоутворення стане більш ринковим і відповідатиме співвідношенню попиту та пропозиції.

Лєсовий зауважує, що на наступному тижні курсовий коридор на міжбанку не буде радикально змінюватися. Ситуація у фінансовому секторі залишатиметься стабільною. Які зміни можуть відбуватися з 13 по 19 листопада, на думку банкіра:

спред буде незначним 4 – 10 копійок (усе залежить від дій НБУ);

на готівковий ринок впливатиме ситуація на міжбанку, курс коливатиметься у межах 30 – 50 копійок;

долар очікується на рівні 37 – 38 гривень, євро – 39 – 41 гривень;

курсові зміни на міжбанку будуть невеликі – 10 – 20 копійок.

Чому ринок валют може бути нестабільним

Банкір зауважує, що станом на зараз, міжнародна фінансова допомога складає 50% від усіх надходжень в український бюджет. Для покращення економічної ситуації, важливо, аби у 2024 році країни-партнери України не зменшували суми траншів.

Вочевидь, це дуже вагома складова економічної стабільності країни, від якої залежатиме міцність гривні, а відтак – ситуація на валютному ринку. Гадаю, наразі варто відкинути всі суперечливі твердження, що надходять звідусюди (зокрема із США). Головне завдання для уряду країни – знайти можливість отримати додаткове фінансування на 2024 рік у розмірі 43 мільярдів доларів,

– наголошує Лєсовий.

Зараз на валютний ринок найбільший вплив мають: