Чому може збільшитись ціна на комуналку

Попри те, що уряд гарантував незмінність комунальних тарифів принаймні до кінця опалювального сезону, ситуація може змінитись повідомив у ефірі телемарафону заступник Голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає 24 Канал. За його словами, ЄС наполягає на реформуванні української енергосистеми.

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Олексій Кучеренко Заступник Голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інтеграція до ЄС передбачає інтеграцію енергетичних ринків. Україна має впроваджувати європейські правила роботи ринку електричної енергії та природного газу. Європейська практика роботи енергетичних ринків передбачає лібералізацію цін на енергоресурси також й для населення. Тобто населення має сплачувати ринкову ціну на енергоресурси, тоді як зараз тарифи для населення субсидіюються.

Кучеренко зазначає, що процес введення цих змін буде складним. Першочергово потрібно розв'язати питання як держава допомагатиме малозабезпеченим українцям оплачувати збільшенні тарифи.