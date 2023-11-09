Почему может увеличиться цена на коммуналку
Несмотря на то, что правительство гарантировало неизменность коммунальных тарифов по крайней мере до конца отопительного сезона, ситуация может измениться, сообщил в эфире телемарафона заместитель Председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает 24 Канал. По его словам, ЕС настаивает на реформировании украинской энергосистемы.
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Интеграция в ЕС подразумевает интеграцию энергетических рынков. Украина должна внедрять европейские правила работы рынка электроэнергии и природного газа. Европейская практика работы энергетических рынков предполагает либерализацию цен на энергоресурсы также для населения. То есть население должно платить рыночную цену на энергоресурсы, в то время как сейчас тарифы для населения субсидируются.
Кучеренко отмечает, что процесс введения этих изменений будет сложным. В первую очередь нужно решить вопрос, как государство будет помогать малообеспеченным украинцам оплачивать увеличенные тарифы.
Дискуссия будет состоять в том, как быстро рынок либерализовать. В настоящее время действует мораторий на повышение коммунальных тарифов, кроме электроэнергии и водоснабжения. Введение рыночных тарифов возможно только на фоне роста доходов населения.
– подчеркивает Кучеренко.
Понимаем, что для ускорения реализации европейской программы нужно усовершенствовать и саму коммунальную систему. В общем, рост тарифов ожидать не стоит до реформирования субсидий.