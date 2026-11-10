Пільгові пенсії можуть повернути: кому хочуть спростити вихід на пенсію

Правила виходу на заслужений відпочинок для частини українців можуть суттєво пом'якшити. Урядовцям пропонують переглянути жорсткі вимоги до стажу, врахувавши специфіку надскладних професій.

Кому пропонують повернути пільгові умови

Йдеться про відновлення можливості виходу на пенсію за вислугою 25 років для працівників освіти та охорони здоров'я. Відповідна петиція вже зареєстрована на сайті Кабінету Міністрів України та активно збирає підписи.

Довідково! Автори ініціативи наголошують, що робота медиків і вчителів пов'язана з колосальним емоційним виснаженням та високою відповідальністю за життя і розвиток людей.

Ініціатори звернення просять уряд повернути підхід, який діяв в Україні до 2011 року. На їхню думку, багаторічна праця в цих сферах потребує справедливого ставлення з боку держави, адже професійні ризики та вигорання настають значно швидше.

Багаторічна робота в цих сферах потребує справедливого пенсійного підходу, який враховує професійні ризики та емоційне вигорання,

– зазначають автори петиції.

Аби Кабмін офіційно розглянув цю пропозицію, проєкт має набрати щонайменше 25 тисяч голосів до 9 лютого 2027 року.

Які вимоги до стажу діють зараз

Наразі для всіх українців діють загальні жорсткі правила виходу на пенсію. У 2026 році, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати мінімум 33 роки страхового стажу. Якщо стажу від 23 до 33 років, вийти на відпочинок можна лише у 63 роки, а за наявності від 15 до 23 років стажу доведеться чекати до 65 років.

Втім, наступного року вимоги стануть ще суворішими, адже мінімальна планка зросте. Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться вже 34 роки стажу, для 63-річних поріг складе від 24 до 34 років, а для 65-річних – від 15 до 24 років.

Що відомо про інші пенсійні нюанси та виплати

Варто пам'ятати, що розмір майбутніх виплат безпосередньо залежить від офіційного заробітку та сплачених податків. Наприклад, фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть легко втратити страховий стаж, оскільки він враховується виключно на підставі фактичної сплати внесків до Реєстру застрахованих осіб.

Щодо поточних виплат, то станом на листопад 2026 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 2 595 гривень, проте кінцева сума завжди розраховується індивідуально.