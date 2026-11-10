Льготные пенсии могут вернуть: кому хотят упростить выход на пенсию

Кому предлагают вернуть льготные условия

Речь идет о восстановлении возможности выхода на пенсию за выслугу 25 лет для работников образования и здравоохранения. Соответствующая петиция уже зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины и активно собирает подписи.

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Справочно! Авторы инициативы подчеркивают, что работа медиков и учителей связана с колоссальным эмоциональным истощением и высокой ответственностью за жизнь и развитие людей.

Инициаторы обращения просят правительство вернуться к подходу, действовавшему в Украине до 2011 года. По их мнению, многолетний труд в этих сферах требует справедливого отношения со стороны государства, ведь профессиональные риски и эмоциональное выгорание наступают значительно быстрее.

Многолетняя работа в этих сферах требует справедливого пенсионного подхода, учитывающего профессиональные риски и эмоциональное выгорание– отмечают авторы петиции.

Чтобы Кабмин официально рассмотрел это предложение, проект должен набрать не менее 25 тысяч голосов до 9 февраля 2027 года.

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Какие требования к стажу действуют сейчас

В настоящее время для всех украинцев действуют общие жесткие правила выхода на пенсию. В 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Если стаж составляет от 23 до 33 лет, выйти на пенсию можно только в 63 года, а при наличии от 15 до 23 лет стажа придется ждать до 65 лет.

Впрочем, в следующем году требования станут еще более строгими, потому что минимальный порог повысится. Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 34 года стажа, для 63-летних порог составит от 24 до 34 лет, а для 65-летних – от 15 до 24 лет.

Что известно о других пенсионных нюансах и выплатах

Стоит помнить, что размер будущих выплат напрямую зависит от официального заработка и уплаченных налогов. Например, физические лица-предприниматели (ФЛП) могут легко лишиться страхового стажа, поскольку он учитывается исключительно на основании фактической уплаты взносов в Реестр застрахованных лиц.

Что касается текущих выплат, то по состоянию на ноябрь 2026 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 2 595 гривен, однако окончательная сумма всегда рассчитывается индивидуально.