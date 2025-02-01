Как узнать размер своей будущей пенсии
Речь идет об электронном сервисе, который предоставляет возможность рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию, пишет 24 канал со ссылкой на сайт фонда.
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Воспользоваться пенсионным калькулятором можно так:
- Зайдите на сайт.
- Нажмите кнопку "Вход".
- Выберите способ авторизации.
- В меню выберите раздел "Пенсионный калькулятор".
- Найдите примерную дату выхода на пенсию и данные о приобретенном стаже.
- В разделе "Алгоритм расчета" выберите один из вариантов: расчет по состоянию на сегодня (если вам почти 60 лет и вы не планируете работать дальше) или расчет с учетом будущего стажа (если вы продолжите работать с текущим уровнем дохода).
Обратите внимание! Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ постоянно, а количество раз изменения или уточнения входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено.
Что делать, если пенсия слишком низкая
Есть несколько способов улучшить ситуацию, если вас не устроил размер будущей выплаты:
- Детенизация дохода. Если вы часть своей зарплаты получаете "в конверте", то договоритесь с работодателем об официальном оформлении дохода.
- Оформление официальной занятости. Если вы работаете неофициально, то зарегистрируйте трудовые отношения.
- Покупка стажа. Стаж можно приобрести через ПФУ, если его существенно не хватает.