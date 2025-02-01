Как узнать размер своей будущей пенсии

Речь идет об электронном сервисе, который предоставляет возможность рассчитать размер будущей пенсии и возраст выхода на пенсию, пишет 24 канал со ссылкой на сайт фонда.

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Воспользоваться пенсионным калькулятором можно так:

Зайдите на сайт.

Нажмите кнопку "Вход".

Выберите способ авторизации.

В меню выберите раздел "Пенсионный калькулятор".

Найдите примерную дату выхода на пенсию и данные о приобретенном стаже.

В разделе "Алгоритм расчета" выберите один из вариантов: расчет по состоянию на сегодня (если вам почти 60 лет и вы не планируете работать дальше) или расчет с учетом будущего стажа (если вы продолжите работать с текущим уровнем дохода).

Обратите внимание! Результаты персонального расчета пенсии будут доступны в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ постоянно, а количество раз изменения или уточнения входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено.

Что делать, если пенсия слишком низкая

Есть несколько способов улучшить ситуацию, если вас не устроил размер будущей выплаты: