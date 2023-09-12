Чи додається військова служба до пільгового стажу

Нарахування стажу відбувається відповідно до трудової діяльності особи. Виключення складає військова служба для деяких громадян.

Як військовим нараховується пільговий стаж

Нарахування пільгового стажу військовим відбувається, якщо особа до початку служби працювала за професією, яка, згідно з законодавством України, належить до небезпечних спеціальностей.

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Наприклад, шахтарю продовжать нараховувати пільговий стаж, якщо під час періоду трудової діяльності, він має пройти службу.

Який стаж потрібно мати для виходу на пенсію

Період військової служби не має перевищувати наявний пільговий стаж.

Якщо громадянин досяг 60 років, він має мати таку кількість стажу:

у 2023 році особа має накопичити мінімум 30 років стажу;

у 2024 році – 31 рік;

у 2025 році – 32 роки;

у 2026 році – 33 роки;

у 2027 році – 34 роки;

у 2028 році – 35 років.

В 63 роки для виходу на заслужений відпочинок особа має отримати таку кількість стажу:

у 2023 році необхідно мати від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року;

у 2025 році – від 22 до 32 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

Якщо особа хоче вийти на пенсію у 65 років, їй потрібно мати мінімум 15 років стажу.